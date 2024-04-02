21-летний молодой человек пропал в Пскове
21-летний Андрей Пугин пропал в Пскове, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
29 марта 2024 года он уехал из дома в неизвестном направлении.
Приметы: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. Особые приметы: сутулится.
Был одет в тёмно-зелёную куртку-пуховик, чёрный свитер, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки и чёрную шапку. С собой имел чёрный рюкзак.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Пугина, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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