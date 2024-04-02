21-летний молодой человек пропал в Пскове

21:25, 02 апреля 2024, ПАИ

21-летний Андрей Пугин пропал в Пскове, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

29 марта 2024 года он уехал из дома в неизвестном направлении.

Приметы: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. Особые приметы: сутулится.

Был одет в тёмно-зелёную куртку-пуховик, чёрный свитер, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки и чёрную шапку. С собой имел чёрный рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Пугина, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.