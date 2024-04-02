Водитель чудом уцелел после вылета автомобиля в овраг в Печорском районе
Водитель «ГАЗели Next» не справился с управлением из-за внезапно выбежавшего на дорогу животного и вылетел в овраг у деревни Новый Изборск в Печорском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Затем автомобиль загорелся.
Водитель не пострадал.
На месте работают пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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