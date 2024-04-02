Водитель чудом уцелел после вылета автомобиля в овраг в Печорском районе

22:44, 02 апреля 2024, ПАИ

Водитель «ГАЗели Next» не справился с управлением из-за внезапно выбежавшего на дорогу животного и вылетел в овраг у деревни Новый Изборск в Печорском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Затем автомобиль загорелся.

Водитель не пострадал.

На месте работают пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.