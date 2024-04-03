Кирилл Катанский наступил по народному календарю
Православная церковь чествует епископа Кирилла Катанского, жившего на Сицилии в I–II веках, сегодня, 3 апреля, пишет calend.ru.
На Руси имя епископа переосмыслили – считали, что Катаника – это последняя возможность прокатиться на санках.
В этот день сани чистили и убирали до следующей зимы. У детей больше не было возможности прокатиться на санях, зато они могли сыграть в «кувшинчик» – играющий брал мяч и бил его о землю со словами: «Я кувшинчик уронил и об пол его разбил; раз-два-три, его, Васенька, лови!». Тот, чье имя называл ведущий, должен был поймать мячик.
В этот день можно было сменить валенки на берестяные лапти, но эта обувь плохо защищала от сырости, поэтому к крестьянским избам приходили лихорадки-лихоманки. Защищались от них с помощью печной золы и угля. Их нужно было взять из печки горячими, завернуть в платок и приложить к больному месту. Считалось, что это поможет от болезни.
Кроме того, считалось, что на Кирилла Катанского не смотрят на небо, чтобы не увидеть падающую звезду. Это предвещало несчастье.
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