69% компаний СЗФО предоставляют добровольное медстрахование работникам

07:41, 03 апреля 2024, ПАИ

69 % компаний Северо-Западного федерального округа предоставляют работникам добровольное медицинское страхование, следует из опроса hh.ru.

Доля компаний, указывающих, что у них есть такая льгота, выросла на пять процентов по сравнению с прошлым годом. В разрезе отраслей чаще всего ДМС предлагают ИТ-компании, ретейл, финансовый сектор и строительные компании.

Также довольно распространённая мера поддержки работников на Северо-Западе –корпоративная мобильная связь или её оплата (есть у 76 % компаний). В большинстве своём это встречается в ИТ-секторе и телекоме, розничной торговле, а также у компаний из сферы перевозок и логистики.

На третьем месте – питание (питание или компенсация). Такая льгота есть в каждой пятой компании СЗФО (19 %). Чаще всего это предлагается в сферах ретейла, ресторанно-гостиничного бизнеса и строительства.

Каждая шестая компания (15 %) компенсирует расходы на спорт. Реже всего местные компании страхуют жизни работников (такая льгота есть лишь в 7 % компаний).

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