Выпускникам вузов без опыта работы рады почти 70% псковских компаний
69% компаний в Пскове берут на работу выпускников вузов без опыта работы, сообщает сервис SuperJob.
Чаще в молодых специалистах заинтересован крупный бизнес (80% предприятий с персоналом от тысячи человек).
Из предприятий различных отраслей наиболее лояльны к выпускникам вузов производственные (79%), строительные (75%) и IT-компании (73%). Молодым людям также открыты линейные позиции в отделах продаж и клиентских службах.
Напомним, 64% псковичей считают, что юмор помогает в работе. Отмечалось также, что на работе жители города больше всего радуются отпускам, премиям и смене руководства.
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