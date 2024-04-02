Выпускникам вузов без опыта работы рады почти 70% псковских компаний

18:09, 02 апреля 2024, ПАИ

69% компаний в Пскове берут на работу выпускников вузов без опыта работы, сообщает сервис SuperJob.

Чаще в молодых специалистах заинтересован крупный бизнес (80% предприятий с персоналом от тысячи человек).

Из предприятий различных отраслей наиболее лояльны к выпускникам вузов производственные (79%), строительные (75%) и IT-компании (73%). Молодым людям также открыты линейные позиции в отделах продаж и клиентских службах.

Напомним, 64% псковичей считают, что юмор помогает в работе. Отмечалось также, что на работе жители города больше всего радуются отпускам, премиям и смене руководства.