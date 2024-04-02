80% родителей в Пскове помогают с уроками детям — ученикам начальной школы
В Пскове ученикам начальных классов помогают делать уроки 80% родителей, обучающимся 5—7 классов — 56%. Младшим школьникам чаще всего приходится помогать со всеми предметами, после 5 класса — выборочно, сообщается в опросе SuperJob.
С возрастом детям требуется все меньше помощи с уроками, и родители раздражаются реже. Домашние задания школьникам 8—9 классов помогает выполнять 1 из 3 родителей. В 10—11 классах помогает детям с уроками лишь каждый шестой.
Матери больше занимаются уроками с детьми до 4 класса, с 5 по 11 класс с домашними заданиями чаще помогают отцы.
Родителей учащихся 1—7 классов необходимость учить уроки с детьми раздражает сильнее, чем родителей учеников постарше. Необходимость сидеть над уроками чаще раздражает матерей. И только от «домашки» старшеклассников матери и отцы раздражаются наравне.
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