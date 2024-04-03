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Общество

Почему возникают ночные кошмары, рассказала психолог

Наш мозг постоянно анализирует большое количество информации. Некоторую из них мы анализируем осознанно. Например, когда читаем новости. А есть информация, которую мы обдумываем незаметно для себя, – голос, мимику, жесты, запахи, чтобы понять, есть опасность для жизни или нет. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на психолога, декана института психологии Анну Пестрякову.

Во сне мозг возвращается к полученной информации. Она из краткосрочной переходит в долгосрочную. Например, если мы посмотрели фильм про торнадо, в котором главный герой оказался похожим на нас, то мозг начнет обрабатывать информацию так, словно в центр торнадо попали вы сами. От этого и снятся плохие сны, которые являются естественной реакцией организма на стресс, пояснила психолог.

Кроме того, кошмары могут сниться и от услышанных нами рассказов других людей, особенно если эти истории произвели на нас большое впечатление. Такое часто бывает с чувствительными людьми, добавила она.

Кошмары могут быть связаны и с физиологическими проблемами: апноэ, синдром беспокойных ног, различные нарушения сна. Также психолог упомянула, что их могут вызывать депрессия, посттравматический синдром, фобии и синдром хронической усталости.

Чтобы избежать беспокойного сна, нужно в течение дня быть физически активным, гулять на свежем воздухе, избегать стресса и негативных эмоций, а также людей, которые их приносят, заключила психолог.

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