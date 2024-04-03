Учения по освобождению заложников прошли в Пскове

09:24, 03 апреля 2024, ПАИ

Командно-штабное учение по пресечению теракта на объекте образования прошло в Пскове 28 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В учениях приняли участие сотрудники региональных УФСБ, УМВД, управления Росгвардии, ГУ МЧС, Пограничного управления, УФСИН и органов исполнительной власти.

По легенде учения, вооружённый человек проник в здание образовательного учреждения и захватил в заложники учащихся и преподавателей.

Учения были направлены на отработку алгоритма действий по пресечению преступления террористической направленности, а также на повышение эффективности взаимодействия сил и средств для борьбы с терроризмом. Руководитель оперативного штаба, начальник УФСБ России по Псковской области генерал-майор Виктор Швырев отметил по итогу мероприятия, что цели учения достигнуты, а приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств к участию в контртеррористических операциях.