Густой туман накроет северо-восток Псковской области
Густой туман накроет северо-восточную часть Псковской области сегодня, 3 апреля, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России.
«Сегодня утром по северо-востоку Псковской области сохранится туман с видимостью 500 м и менее», – говорится в сообщении ведомства.
Жителей региона призывают быть осторожными, особенно за рулём.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, 112 или 101.
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