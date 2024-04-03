Густой туман накроет северо-восток Псковской области

09:23, 03 апреля 2024, ПАИ

Густой туман накроет северо-восточную часть Псковской области сегодня, 3 апреля, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России.

«Сегодня утром по северо-востоку Псковской области сохранится туман с видимостью 500 м и менее», – говорится в сообщении ведомства.

Жителей региона призывают быть осторожными, особенно за рулём.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, 112 или 101.