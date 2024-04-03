«Мастерская новых медиа» объявила набор на новый поток для медийщиков

10:03, 03 апреля 2024, ПАИ

Федеральная образовательная программа для медиатехнологов «Мастерская новых медиа» объявила набор на второй поток медийщиков в 2024 году. Подать заявку и пройти первые этапы отбора необходимо до 19 апреля на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф.

Участниками направления «Медиакоммуникации» могут стать медиаменеджеры, руководители и ведущие сотрудники пабликов и каналов в соцсетях, блогеры, SMM-специалисты, создатели контента. Подать заявку и пройти первые этапы отбора (анкета и творческое задание) необходимо до 19 апреля. Лучшие будут допущены до финального этапа — онлайн-интервью. Участниками обучения станут 75 сильнейших кандидатов. Их ждет несколько очных модулей в Москве. Обучение, а также проживание и питание бесплатное.

Участники узнают о современных трендах и стандартах работы в новых медиа, особенности создания уникального контента и полезных медиапроектов, о личном бренде в медиа, изучат опыт мастеров и их команд. После завершения обучения выпускники становятся частью сообщества Мастерской и получают дополнительные возможности развития своих инициатив и саморазвития.

Особенностью программы является принцип авторских мастерских, когда участники получают опыт от тех, кто определяет развитие современной медиаотрасли. Среди мастеров программы – известные медиаменеджеры Владимир Соловьев, Арам Габрелянов, Кристина Потупчик, начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков, гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, руководитель АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, и другие. Спикеры программы – лучшие специалисты в области медиа, коммуникаций, киноиндустриии.

В Москве только что завершился первый модуль обучения у участников первого медиапотока, который стал международным. В числе участников – медийщики из Белоруссии и Бельгии.

«Мастерская новых медиа» – программа для медиа- и PR-технологов. Развивает крупнейшее сообщество медиаспециалистов, которое формирует конструктивную и безопасную информационную среду, реализует полезные медиапроекты. Программа создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко на встрече с выпускниками отмечал, что Мастерская формирует кадровый резерв президента России в сфере новых медиа.

Выпускниками программы являются 840 человек из 85 регионов, еще более 5 тыс. человек стали участниками мероприятий мастерской. Выпускники реализуют более 160 полезных проектов, организовали десятки информационных кампаний по продвижению актуальной повестки. Более 250 выпускников получили серьезное карьерное продвижение – стали ведущими и экспертами крупных федеральных медиапроектов и медиа, становятся кураторами информационной работы в регионах, организаторами медиасопровождения знаковых федеральных мероприятий и проектов. Более 50 выпускников стали постоянными экспертами и спикерами форумов и мероприятий, только в 2023 году приняли участие в 460 событиях в России и за рубежом.