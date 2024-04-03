Движение по Ольгинскому мосту в Пскове затруднено из-за ДТП
Столкновение двух автомобилей произошло на встречных полосах перед Ольгинским мостом на площади Ленина. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Движение из центра в сторону Завеличья по левой полосе затруднено.
Еще одно ДТП, по словам очевидцев, произошло на выезде с Ольгинского моста со стороны Рижского проспекта. Затруднено движение по правой полосе.
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