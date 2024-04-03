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Общество

Продажи новых автомобилей вернулись на докризисный уровень

В марте в России продано 146,5 тыс. новых легковых машин, сообщает «Автостат».

Объем российского авторынка в марте оказался на 41% больше, чем в феврале. Если сравнивать его с уровнем годичной давности, он вырос в 2,1 раза.

Этот результат является максимальным ежемесячным начиная с мая 2021 года, таким образом, продажи легковых автомобилей вернулись на докризисный уровень.

48,4% проданных машин пришлось на три марки. Лидером рынка остается отечественная LADA, показатель которой в марте составил почти 40 тыс. единиц, что превышает 27%. Отметку в 10% также преодолели китайские бренды Haval и Geely (16 тыс. и 15 тыс. шт. соответственно).

Среди моделей лидерство – у LADA Granta, которая разошлась тиражом в 18,7 тыс. экземпляров. Далее следует LADA Vesta (11,2 тыс. шт.), а лучшей иномаркой стал кроссовер Haval Jolion (6,4 тыс. шт.).

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