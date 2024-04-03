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Происшествия

Пьяный житель ЯНАО угнал автомобиль в Великих Луках

Пьяный житель ЯНАО угнал автомобиль в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 1 апреля со двора дома на проспекте Гагарина пропал автомобиль ВАЗ-21053, но угонщику не удалось далеко уехать. Здесь же, на проспекте Гагарина, подозреваемого задержали инспекторы ДПС. Угонщиком оказался 24-летний безработный житель Ямало-Ненецкого автономного округа, ранее уже судимый, в том числе за угон. Кроме того, выяснилось, что гость города был пьян.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

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