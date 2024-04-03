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Общество

Ремонт моста через реку Волошну в Опочецком районе закончат к осени

В Опочецком районе проводится капитальный ремонт водопроводной трубы на дороге Матюшкино – Шлепиха – Трегузово через реку Мегровку и ремонт моста через реку Волошну. Об этом в среду, 3 апреля, сообщил глава муниципального округа Юрий Ильин на своей личной странице «ВКонтакте».

  • Капитальный ремонт инфраструктуры в Опочецком районе
    Фото: Юрий Ильин
  • Капитальный ремонт инфраструктуры в Опочецком районе
    Фото: Юрий Ильин
  • Капитальный ремонт инфраструктуры в Опочецком районе
    Фото: Юрий Ильин
  • Капитальный ремонт инфраструктуры в Опочецком районе
    Фото: Юрий Ильин

Юрий Ильин отметил, что ремонт этих двух участков имеет большое значение для улучшения инфраструктуры и обеспечения безопасности автомобильного движения Опочецкого района.

Согласно плану, срок окончания работ намечен на август-сентябрь 2024 года.

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