Определился состав полуфиналистов чемпионата Псковской области по футзалу

12:00, 03 апреля 2024, ПАИ

Определился состав участников полуфинального этапа чемпионата Псковской области по футзалу. Состязания пройдут 6 и 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

После предварительного этапа в полуфинальную стадию вышли команды из Дедовичей, Невеля, Пустошки, Пыталово, Печор, Дно, Опочки, Острова, Новосокольников, Порхова, а также Псковского и Великолукского районов.

По результатам предварительного этапа из соревнований выбыли футболисты из Себежа, Красногородска, Струг Красных, Плюссы, Локни, Новоржева и Пушкинских Гор. Отметим, что лучше всех себя показали команды из Дедовичей, Опочки, Пыталово, а также Великолукского и Псковского районов. Они заняли первые места в своих группах.

Полуфинальный этап пройдёт в трёх группах. В группе «А», игры которой состоятся в Пустошке 7 апреля, сойдутся футболисты из Дедовичей, Невеля, Пустошки и Великолукского района. Спортсмены из Пыталово, Печор, Дно и Псковского района разыграют финальные путёвки в спорткомплексе «Писковичи» 6 апреля. Группа «В» состоит из команд, представляющих Опочку, Остров, Новосокольники и Порхов. Их матчи пройдут в Острове 6 апреля.

Отметим, что из трёх групп, представленных в полуфинальном этапе, в финал выйдут только по две лучшие команды из каждой группы, а также туда автоматически попадают сборные Пскова и Великих Лук.

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