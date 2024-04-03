Молодёжный фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати – 2024» прошёл в Великих Луках

16:01, 03 апреля 2024, ПАИ

20-й Молодёжный фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати – 2024» прошёл в Великих Луках, пишет Luki-News.

В фестивале приняли участие 24 команды, в составе которых были не только великолучане, но и жители других городов: Пскова, Пустошки, Самары, Новокубанска, Коммунара, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Пензы, Ростова-на-Дону и Долгопрудного.

Кроме интеллектуального состязания, для участников турнира были предусмотрены развлекательные и экскурсионные мероприятия. По результатам турнира победу одержали команды из Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, что фестиваль был придуман руководителем клуба интеллектуальных игр «ВО!» Константином Алдохиным, с которым общественность Великих Лук простилась в 2021 году.