Безработный дновец украл телефон у знакомого пенсионера

14:08, 03 апреля 2024, ПАИ

Перед судом предстанет мужчина, обокравший пенсионера в деревне Смолино Дновского района, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, безработный, ранее судимый 27-летний житель Дновского района украл из дома знакомого пенсионера телефон. Сотрудники полиции обнаружили у мужчины ещё один телефон, принадлежащий этому пенсионеру, который он взял на время, однако так и не вернул. Причинённый пенсионеру ущерб составил 35 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изъяли похищенное. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.