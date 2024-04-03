Безработный дновец украл телефон у знакомого пенсионера
Перед судом предстанет мужчина, обокравший пенсионера в деревне Смолино Дновского района, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, безработный, ранее судимый 27-летний житель Дновского района украл из дома знакомого пенсионера телефон. Сотрудники полиции обнаружили у мужчины ещё один телефон, принадлежащий этому пенсионеру, который он взял на время, однако так и не вернул. Причинённый пенсионеру ущерб составил 35 тысяч рублей.
Сотрудники полиции изъяли похищенное. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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