Мокрый снег ожидается в Псковской области 4 апреля
Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Псковской области 4 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Погода будет облачная, днём с прояснениями, на дорогах местами появится гололедица.
Будет дуть северный ветер со скоростью 9–14 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью от -1 до -6 градусов, днём термометры покажут +5 градусов, но из-за ветра будет значительно прохладнее.
Атмосферное давление ниже нормы.
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