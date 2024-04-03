Мокрый снег ожидается в Псковской области 4 апреля

13:49, 03 апреля 2024, ПАИ

Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Псковской области 4 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Погода будет облачная, днём с прояснениями, на дорогах местами появится гололедица.

Будет дуть северный ветер со скоростью 9–14 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью от -1 до -6 градусов, днём термометры покажут +5 градусов, но из-за ветра будет значительно прохладнее.

Атмосферное давление ниже нормы.