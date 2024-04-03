Родители подростков и младших школьников в Псковской области чаще остальных обращаются за помощью к психологам

13:12, 03 апреля 2024, ПАИ

Родители подростков и младших школьников в Псковской области чаще остальных обращаются за помощью и консультацией к психологам, педагогам и логопедам. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала руководитель службы семейного консультирования ПсковГУ «Содействие» Екатерина Ковалевская.

Служба, напомним, третий год работает при вузе в рамках федерального проекта «Современная школа».

Екатерина Ковалевская уточнила, что основная задача консультационной службы - просвещение родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей. «В проекте задействована очень компетентная команда - кандидаты педагогических наук, логопед, психолог, - перечислила специалист. - Каждый год к нам обращаются около трёх тысяч родителей».

Чаще всего псковичи просят экспертов помочь разобраться с вопросами взаимоотношений в семье - это и проблемы в общении между детьми, и острые эмоциональные реакции подростков, и антагонизм детей и родителей. «Есть и запросы по организации учебного процесса, запросы относительно возрастных особенностей детей: как уберечь ребенка от опасных веществ, нормально ли их чрезмерное увлечение гаджетами. Чаще, по статистике, к нам обращаются родители подростков и младших школьников».

Несколько раньше к проекту «Современная школа» подключился центр «Призма» (консультационная служба Псковской области).

И. о. директора центра Марина Чернова уточнила, что она и её коллеги основной упор делают на консультациях родителей из районов Псковской области. «В районах действует 30 консультационных центров, в том числе на базе коррекционных школ, где есть дефектологи, логопеды, психологи. Всего в работе задействовано больше 80 консультантов», - уточнила Марина Чернова.

В 2024 году «Призма» рассчитывает провести в регионе больше 10 тысяч консультаций. «В прошлые годы к нам ежегодно обращались по 8,5 тысячи родителей. Некоторые приходят не по одному разу. Проект оказался очень полезен жителям региона», - констатировала Марина Чернова.

Записаться на консультацию можно через группу консультационной службы «Содействие» при ПсковГУ в «ВКонтакте»: https://vk.com/sodejstvie_family или на сайте консультационной службы Псковской области.