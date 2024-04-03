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Пскович выступает на первенстве России по волейболу в составе сборной Новгородской области

Пскович, воспитанник спортшколы «Бригантина» Виктор Жуков выступает на первенстве России по волейболу среди спортсменов до 19 лет в составе сборной Новгородской области. Соревнования проходят в Костроме с 2 по 11 апреля. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Пскович выступает на первенстве России по волейболу в составе сборной Новгородской области. Фото: Всероссийская федерация волейбола

В соревнованиях принимают участие 16 команд из Ивановской, Новгородской, Свердловской, Костромской, Самарской, Тверской, Новосибирской, Липецкой, Челябинской областей, а также Москвы, Удмуртии, Дагестана, Карелии, Санкт-Петербурга и Хабаровского края.

В группе сборная Новгородской области играет с командами из Ивановской области, Санкт-Петербурга и Карелии. Новгородцы одержали победу в игре против волейболистов из Карелии со счётом 3:1 и уступили сборной Ивановской области 0:3.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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