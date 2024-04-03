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Культура

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе детских сочинений «Небо выбрало нас…»

Централизованная библиотечная система Пскова совместно с Дмитровской центральной межпоселенческой библиотекой (Московская область) запустили к 9 Мая межрегиональный конкурс детских сочинений о подвигах военных лётчиков в Великой Отечественной войне «Небо выбрало нас…». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе централизованной библиотечной системы Пскова.

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе детских сочинений «Небо выбрало нас…». Фото: централизованная библиотечная система Пскова

Участникам конкурса из Пскова и Дмитрова предлагают рассказать о лётчике – Герое Советского Союза. Для школьника из Дмитрова обязателен выбор одного из лётчиков Псковской земли, для школьников из Пскова – лётчика из Дмитрова.

Работы принимаются до 23 апреля. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы отправляются на электронную почту: konkurs@dmlib.ru.

Победители награждаются дипломами и памятными призами, а участники – сертификатами.

Основными задачами конкурса являются повышение интереса к истории Отечества, а также патриотическое воспитание детей, сообщили организаторы.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова в разделе «детям».

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