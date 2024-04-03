Большинство бездетных усыновителей в Псковской области хотят взять в семью «маленькую здоровую девочку»

13:36, 03 апреля 2024, ПАИ

Большинство бездетных усыновителей в Псковской области хотят взять в семью «маленькую здоровую девочку», констатировала на пресс-конференции в медиацентре ПАИ начальник отдела опеки и попечительства комитета по социальной защите Псковской области Валентина Чернова.

Однако это желание не совпадает с реальностью: 70% псковских детей, которым нужнам приёмная семья, - так называемые трудноустраиваемые дети - подростки, дети с болезнями и отклонениями в развитии.

В 2023 году в Псковской области без попечения родителей остались 205 детей. «Это меньше, чем в 2022-м, но цифра для Псковской области всё равно большая», - отметила Валентина Чернова. При этом в банке потенциальных усыновителей в регионе зарегистрировано немногим более 100 кандидатов.

Перед усыновлением все приёмные семьи проходят Школу принимающих родителей. «И теперь мы обращаем особое внимание кандидатов, готовим их к тому, чтобы они могли принимать как раз таких «трудных» детей», - рассказала специалист.

Однако, по словам Валентины Черновой, даже подготовка к родительству не является гарантией того, что усыновление и последующая жизнь семьи будет гладкой. «Конечно, есть случаи, когда приёмные родители отказываются от принятых в семью детей. В основном это случается с близкими родственниками ребёнка, которые сначала из благородства решили стать его опекунами. Они как раз Школу принимающих родителей не проходят. Но в этом вопросе одного благородства души бывает мало, нужен ещё и ресурс», - подчеркнула Валентина Чернова.

В результате в 2023 году в регионе 18 детей из приёмных семей по их просьбе или просьбе приёмных родителей вернулись обратно в госучреждения.