Весеннюю сельхозярмарку возродят в Порховском районе
Весеннюю сельскохозяйственную ярмарку возродят в Порховском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Семенов в своем Telegram-канале.
«По многочисленным просьбам мы решили возродить традицию проведения весенней сельскохозяйственной ярмарки», – пояснил он.
Ярмарка будет работать 28 апреля с 9:00 в городском парке. Жители и гости Порхова смогут приобрести саженцы плодово-ягодных и декоративных кустарников, семена и рассаду цветов, овощей и многое другое.
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