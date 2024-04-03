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Общество

Весеннюю сельхозярмарку возродят в Порховском районе

Весеннюю сельскохозяйственную ярмарку возродят в Порховском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Семенов в своем Telegram-канале.

Весеннюю сельхозярмарку возродят в Порховском районе. Фото: Telegram-канал главы Порховского района Юрия Семенова

«По многочисленным просьбам мы решили возродить традицию проведения весенней сельскохозяйственной ярмарки», – пояснил он.

Ярмарка будет работать 28 апреля с 9:00 в городском парке. Жители и гости Порхова смогут приобрести саженцы плодово-ягодных и декоративных кустарников, семена и рассаду цветов, овощей и многое другое.

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