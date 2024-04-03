Десятиклассница из Пскова обошла 12 тысяч конкурентов и победила в олимпиаде по избирательному праву

13:43, 03 апреля 2024, ПАИ

Ученица школы №29 Пскова, десятиклассница Ирина Жора обошла 12 тысяч конкурентов из 80 регионов РФ и победила в олимпиаде по избирательному праву «Софиум». 3 апреля девушку наградили в Центральной избирательной комиссии России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

На игровой дорожке олимпиады Ирина набрала 10 баллов из 10 возможных. «Поздравляем Ирину с высокими результатами и убедительной победой в финале всероссийской олимпиады. А также выражаем благодарность её наставнице, председателю ТИК города Пскова Анне Садовниковой за подготовку ученицы. Вместе они смогли достойно представить нашу Псковскую область на федеральном уровне», - поблагодарили в облизбиркоме.