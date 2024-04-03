70 спортсменов представят Псковскую область на первенстве СЗФО по самбо

13:56, 03 апреля 2024, ПАИ

70 спортсменов представят Псковскую область на первенстве Северо-Западного федерального округа по самбо, которое пройдёт в Вологде с 5 по 7 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации самбо Псковской области Дмитрий Алекминский.

Всего в соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из Псковской, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Калининградской, Мурманской, Архангельской областей, а также Коми и Карелии. Псковскую область представят самбисты из Пскова, Великих Лук, Себежа и Пушкинских Гор.

Соревнования пройдут в двух возрастных группах. В первый день состязаний посоревнуются юноши и девушки 2010–2012 годов рождения, а во второй – спортсмены 2008–2010 годов рождения.

Самбисты, которые займут первое и второе места соревнований, отправятся на первенство России. У младших спортсменов оно пройдёт в Можайске, а у старших – в Кемерово.

Также юноши 2008–2010 годов рождения, показавшие лучшие результаты на окружном первенстве, попадут в команду для участия в международном турнире «Победа», который пройдёт в Санкт-Петербурге 9 мая.

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