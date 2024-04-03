Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

70 спортсменов представят Псковскую область на первенстве СЗФО по самбо

70 спортсменов представят Псковскую область на первенстве Северо-Западного федерального округа по самбо, которое пройдёт в Вологде с 5 по 7 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации самбо Псковской области Дмитрий Алекминский.

Около 70 спортсменов представят Псковскую область на первенстве СЗФО по самбо. Фото: ПАИ

Всего в соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из Псковской, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Калининградской, Мурманской, Архангельской областей, а также Коми и Карелии. Псковскую область представят самбисты из Пскова, Великих Лук, Себежа и Пушкинских Гор.

Соревнования пройдут в двух возрастных группах. В первый день состязаний посоревнуются юноши и девушки 2010–2012 годов рождения, а во второй – спортсмены 2008–2010 годов рождения.

Самбисты, которые займут первое и второе места соревнований, отправятся на первенство России. У младших спортсменов оно пройдёт в Можайске, а у старших – в Кемерово.

Также юноши 2008–2010 годов рождения, показавшие лучшие результаты на окружном первенстве, попадут в команду для участия в международном турнире «Победа», который пройдёт в Санкт-Петербурге 9 мая.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 апреля 2024

Трое псковичей представят область на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике
03 апреля 2024

Две медали выиграли псковичи в региональном турнире по фехтованию в Санкт-Петербурге
03 апреля 2024

70 спортсменов представят Псковскую область на первенстве СЗФО по самбо
03 апреля 2024

Пскович выступает на первенстве России по волейболу в составе сборной Новгородской области
03 апреля 2024

Определился состав полуфиналистов чемпионата Псковской области по футзалу
03 апреля 2024

Великолучанин Руслан Шамилов проведёт профессиональный поединок по ММА 19 апреля
02 апреля 2024

Стружанин стал победителем соревнований по лыжным гонкам в Ленинградской области
02 апреля 2024

Три медали выиграли юные псковские самбисты в Санкт-Петербурге

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...