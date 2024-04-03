89 тысяч рублей заплатит УФСИН житель Дновского района за испорченный электронный браслет

14:19, 03 апреля 2024, ПАИ

89 тысяч 492 рубля заплатит житель Дновского района уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Псковской области за испорченный электронный браслет. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

10 октября 2023 года суд приговорил дновца к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в год и ограничением свободы на срок 3 месяца 26 дней.

5 декабря 2023 года на него надели электронный браслет и ремень, соединённый со стационарным контрольным устройством (СКУ), и под роспись ознакомили с правилами поведения. Но в скором времени осуждённый ушёл из дома, а когда его нашли, он заявил, что срезал ремень с электронного браслета и оставил его в квартире своей знакомой, а СКУ вынес на улицу и выкинул в мусорный бак.

Добровольно возместить материальный ущерб за испорченную технику мужчина не пожелал. В итоге ущерб в размере 89 тысяч 492 рублей с него взыскал суд.