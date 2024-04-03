Пациенты поликлиники № 1 в Великих Луках пожаловались на некачественную уборку туалетов

14:26, 03 апреля 2024, ПАИ

Пациенты поликлиники № 1 Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы пожаловались на некачественную уборку туалетов. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

Жалоба поступила вчера, 2 апреля. Руководство филиала оперативно отреагировало на обращение и провело беседу с персоналом «о неукоснительном соблюдении требований санитарного режима».

«Туалеты в поликлинике убирают с помощью дезинфицирующих средств, обеспечивающих гибель бактериальной микрофлоры, а санитарный персонал в течение дня должен отслеживать степень загрязнения помещений и вовремя их убирать», - подчеркнули в больнице.