Пациенты поликлиники № 1 в Великих Луках пожаловались на некачественную уборку туалетов
Пациенты поликлиники № 1 Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы пожаловались на некачественную уборку туалетов. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.
Жалоба поступила вчера, 2 апреля. Руководство филиала оперативно отреагировало на обращение и провело беседу с персоналом «о неукоснительном соблюдении требований санитарного режима».
«Туалеты в поликлинике убирают с помощью дезинфицирующих средств, обеспечивающих гибель бактериальной микрофлоры, а санитарный персонал в течение дня должен отслеживать степень загрязнения помещений и вовремя их убирать», - подчеркнули в больнице.
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