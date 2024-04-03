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Две медали выиграли псковичи в региональном турнире по фехтованию в Санкт-Петербурге

Две медали выиграли псковичи в региональном турнире по фехтованию «Дебют», который прошёл в Санкт-Петербурге 1 и 2 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер призёров Татьяна Николаева.

Две медали выиграли псковичи на региональном турнире в Санкт-Петербурге. Фото здесь и далее предоставила Татьяна Николаева

Между собой соревновались 56 спортсменов в зачёте среди девочек и 60 фехтовальщиков в зачёте среди юношей со всех регионов Северо-Западного федерального округа.

Псков представили семь спортсменов: Маргарита Соловьёва, Яна Маркова, Мария Червоннова, Владимир Таганклычев, Кирилл Куликов, Марат Сивенко и Савва Колычев.

Серебряную награду соревнований завоевала Маргарита Соловьёва. «До первого места нам не хватило одного укола. Могла бы и выиграть, но при счёте 11:11 разыграли приоритет, и он был не в её сторону. Так бывает на соревнованиях. Единственный укол отделил её от золотой медали», – поделилась Татьяна Николаева.

Серебряную награду соревнований завоевала Маргарита Соловьёва

Также бронзовым призёром состязаний стал Владимир Таганклычев. «Дети у меня занимаются чуть больше года, а там были и опытные фехтовальщики, разрядники. Я считаю, что это отличное выступление», – подчеркнула тренер команды.

Бронзовым призёром состязаний стал Владимир Таганклычев

В ближайшее время псковские фехтовальщики примут участие в нескольких соревнованиях. «Сейчас у нас начнётся городской турнир «Меч Александра Невского», который пройдёт 19–20 апреля. Затем с 22 по 25 апреля будет всероссийский турнир в Москве. И 26 апреля будет ещё один всероссийский турнир в Выборге», – резюмировала собеседница ПАИ.

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