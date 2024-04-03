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Трое псковичей представят область на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике

Трое псковичей представят область в детском турнире в рамках всероссийских соревнований по спортивной аэробике «Золотое кольцо России», который пройдёт на базе арт-отеля «Николаевский Посад» в Суздале Владимирской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Федерации спортивной аэробики Псковской области Лариса Апаркина.

Три псковича представят область на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике. Фото: ПАИ

В состязаниях примут участие псковичи - представители спортивной школы «Гармония» Никита Секушин и Василиса Обровец, а также воспитанник центра «Юность» Артём Егоров.

Мальчики посоревнуются в индивидуальных выступлениях, где на данный момент заявлено 12 спортсменов, а Никита Секушин и Василиса Обровец выступят в соревнованиях среди смешанных пар. «Очень надеемся, что они займут призовые места. В прошлом году были в призёрах», – отметила Лариса Апаркина.

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