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Общество

Музей-заповедник «Михайловское» проведёт вебинар о праздновании пушкинских юбилеев

Трансляция вебинара из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» запланирована на портале «Образование на русском» (ресурс Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, Москва) 4 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Момент празднования дня рождения Пушкина в 1947 году. Фото из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Тема занятия – «Пушкинские юбилеи в музейной истории Пушкинского заповедника». Разработала и проведёт его методист по музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Елена Фёдорова.

Лектор предполагает поговорить со своими слушателями о празднованиях пушкинских юбилеев и круглых дат с конца XIX и до первой четверти XXI столетия. Покупка родового имения Пушкиных в государственную собственность в 1899 году, послевоенное восстановление музея в 1949-м, беспрецедентная по масштабу реставрация к 1999-му. Какими ещё свершениями отмечали юбилеи и круглые даты, как праздновали? – обо всём этом и пойдёт речь на предстоящей встрече.

Вебинар в online-режиме начнут в 16:00. Его слушателем на портале «Образование на русском» после регистрации (авторизации) свободно может стать каждый желающий. А для тех, кто хотел бы, но в назначенный час не сможет присоединиться к совместному просмотру, на ресурсе Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина предусмотрен раздел «Архив вебинаров», где беседы доступны в записи.

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