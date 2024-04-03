Борис Елкин встретился с второклассником, который подготовил проект по псковским барсикам

15:31, 03 апреля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин встретился с учеником второго класса Платоном Алексеевым. Школьник так заинтересовался псковскими барсиками, что решил подготовить проект на данную тему, сообщил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Я был приятно удивлен его любознательностью, и мы провели замечательную беседу. Юный исследователь задал много интересных вопросов о новых арт-объектах: от возникновения идеи создания фигурок до воплощения проекта в жизнь и будущих планов», – написал глава Пскова.

Борис Елкин поблагодарил Платона Алексеева за инициативность и творческий подход к изучению Пскова, а также пожелал успешной защиты проекта.

«Очень радует, что у нас такие талантливые и целеустремленные дети. Надеюсь, его пример вдохновит молодых жителей Пскова на новые творческие инициативы», – заключил Борис Елкин.

Напомним, что маленькие бронзовые фигурки барсиков появились в историческом центре города в 2023 году. Всего их десять, а размещены они в ключевых местах и связаны с ними «изюминками».