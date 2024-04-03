Трое граждан азиатских стран осуждены в Печорах за попытку незаконно пересечь границу

15:50, 03 апреля 2024, ПАИ

Решением Печорского районного суда за попытку незаконного пересечения российско-эстонской границы осуждены трое граждан Южной Азии. Они привлечены к уголовной ответственности, сообщили ПАИ в правоохранительных органах.

Установлено, что иностранцы ещё в декабре 2023 года, находясь в г. Дубай (ОАЭ), договорились через границу в Псковской области нелегально попасть в страны Евросоюза.

Первоначально они прилетели в Москву, проживали на съемной квартире, после чего прибыли в Санкт-Петербург. Далее иностранцы приехали в приграничный район Псковской области на автомобиле в качестве пассажиров. Примечательно, что паспорта, со слов иностранцев, у них забрал водитель автомобиля, подвозивший их.

Покинув машину, иностранцы, придерживаясь оговоренного плана, продолжили путь к государственной границе с целью её пересечения и дальнейшего убытия в страны ЕС. Однако 28 января они были задержаны пограничниками при попытке незаконного пересечения государственной границы.

Печорский районный суд назначил троим наказание в виде лишения свободы на 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.