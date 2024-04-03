Ямочный ремонт начался в Острове

15:57, 03 апреля 2024, ПАИ

Начался ямочный ремонт на дорогах городских улиц Острова, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

В первую очередь ремонтируют дорогу на улице Островских Молодогвардейцев: по ней происходит наиболее интенсивное движение транспорта, в том числе ездят большегрузы.

Дорожное полотно ремонтируют с применением битумной эмульсии и гранитной крошки. При благоприятных погодных условиях дорожники планомерно охватят ямочным ремонтом все износившиеся участки дорог, отметил Дмитрий Быстров.