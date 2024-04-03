Ямочный ремонт начался в Острове
Начался ямочный ремонт на дорогах городских улиц Острова, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.
В первую очередь ремонтируют дорогу на улице Островских Молодогвардейцев: по ней происходит наиболее интенсивное движение транспорта, в том числе ездят большегрузы.
Дорожное полотно ремонтируют с применением битумной эмульсии и гранитной крошки. При благоприятных погодных условиях дорожники планомерно охватят ямочным ремонтом все износившиеся участки дорог, отметил Дмитрий Быстров.
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