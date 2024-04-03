4 и 5 июля можно будет пересдать ЕГЭ по одному из предметов

16:21, 03 апреля 2024, ПАИ

4 и 5 июля можно будет пересдать ЕГЭ по одному из предметов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

«Ребята волнуются, все бывает в этой жизни. Если просто из-за волнения ребёнок не сделал работу качественно — может поставить крест на его судьбе, на его карьере. Поэтому — важнейшее решение»,— сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

Пока предусматривается возможность пересдачи только одного предмета, уточнили в Рособрнадзоре. Если выпускник захочет воспользоваться попыткой пересдачи, то результат первого экзамена будет аннулирован даже если окажется, что он был выше, чем при пересдаче. При пересдаче ЕГЭ по иностранному языку, который состоит из двух отдельных частей, устной и письменной, пересдавать во второй попытке придется обе, а оценки за обе части при первом экзамене также аннулируются.

Говорить о расширении возможности пересдавать ЕГЭ по нескольким предметам пока «преждевременно», отметили в ведомстве.