В Великих Луках привели в порядок подземные переходы
Сотрудники предприятия «Спецавтохозяйство» привели в порядок подземные переходы на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках, пишут Luki-News.
Специалисты почистили переходы и вымыли их.
Ранее сообщалось, что рекламные вывески на улицах Великих Лук приводят в порядок в соответствии с дизайн-кодом. Представители администрации муниципалитета проводят рейды, направленные на выявление самовольно размещённых баннеров.
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