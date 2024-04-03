В Великих Луках привели в порядок подземные переходы

17:04, 03 апреля 2024, ПАИ

Сотрудники предприятия «Спецавтохозяйство» привели в порядок подземные переходы на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках, пишут Luki-News.

Специалисты почистили переходы и вымыли их.

Ранее сообщалось, что рекламные вывески на улицах Великих Лук приводят в порядок в соответствии с дизайн-кодом. Представители администрации муниципалитета проводят рейды, направленные на выявление самовольно размещённых баннеров.