Марина Гаращенко: Псковская область значительно улучшила инфраструктуру здравоохранения

16:47, 03 апреля 2024, ПАИ

Благодаря федеральной поддержке, реализации национального проекта «Здравоохранение» за последние пять лет Псковская область существенно улучшило инфраструктуру в сфере здравоохранения, отметила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко, комментируя корреспонденту ПАИ отчет премьер-министра Михаила Мищустина о работе федерального правительства.

Глава ведомства отметила, что благодаря тесному взаимодействию с правительством России, усилиям губернатора Михаила Ведерникова, подвижки в здравоохранении региона совершили качественный сдвиг.

«За это время было приобретено 223 автомобиля для выездов врачей на дом к пациентам, доставки пациентов в медучреждения, доставки лекарств в ФАПы, более 6000 единиц оборудования, построено 111 ФАПов. Ежегодно обновляется автопарк скорой помощи. Сейчас по поручению президента происходит реконструкция объектов здравоохранения на приграничных территориях — больничные комплекты в Гдове, Себеже, Пыталово», – напомнила Марина Гаращенко.

«Все эти мероприятия будут продолжаться и даже расширятся, благодаря новым нацпроектам, анонсированными президентом», - отметила глава ведомства, обратив внимание, что в своем отчете премьер-министр Михаил Мишустин сделал заметный акцент именно на развитии здравоохранения и медицины.