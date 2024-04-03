Псковские футболисты стали победителями турнира «Псковская весна»

16:54, 03 апреля 2024, ПАИ

Футболисты псковской футбольной школы «Спартак-Юниор» стали победителями турнира «Псковская весна» среди юношей 2012 года рождения. Игры соревнований прошли на стадионе «Машиностроитель» с 29 по 31 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе турнира.

В соревнованиях приняли участие 16 команд из Пскова, Калининграда, Выборга, Санкт-Петербурга, Вышнего Волочка, Киришей, Луги и Псковского района.

Первое место завоевали псковичи из команды «Спартак-Юниор». Второе место досталось спортшколе из Калининграда. Замкнула тройку лидеров команда «Фаворит» из Выборга. В шаге от призового места остановилась псковская «Стрела», где выступали юноши 2013 года рождения. Футболисты были на год младше своих основных соперников.

Лучшим защитником турнира признали Романа Васильева из «Стрелы». Лучшим нападающим стал Роман Ткаченко из команды «Спартак-Юниор». Награду лучшего игрока турнира вручили Никите Недорезову – игроку команды «Спартак-Юниор».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».