28 жителей Пскова стали жертвами телефонных мошенников за неделю

17:28, 03 апреля 2024, ПАИ

28 жителей Пскова стали жертвами телефонных мошенников за предыдущую неделю, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В период с 25 марта по 31 марта ещё 21 житель Пскова стал жертвой преступлений, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в частности телефонных и интернет-мошенничеств. За неделю мошенникам удалось похитить шесть миллионов 650 тысяч рублей, в том числе в одном случае они похитили один миллион 938 тысяч рублей.

Помимо этого установлено семь фактов получения мошенниками доступа к персональным данным жителей города через вход на портал «Госуслуги».

Наиболее популярные сценарии обмана остались теми же, что и раньше, отметили в прокуратуре. Большинство случаев телефонных мошенничеств – это звонки якобы из служб безопасности банков или от имени сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшим сообщали информацию о попытках списать деньги со счетов или оформить кредиты от их имени. Для предотвращения этого обманутые граждане переводили свои деньги на так называемые безопасные счета, указанные преступниками.

Также имели место факты обмана от имени работников банков под предлогом замены счета, ложной сверки персональных данных.

Кроме того, преступниками использовались для обмана такие предлоги, как оформление кредитов, продажа различных товаров в сети Интернет, предоставление возможности дистанционного заработка, в том числе на инвестициях, трудоустройство через интернет-сайты. При этом потерпевшие по просьбе злоумышленников сообщали им сведения своих банковских карт для перевода на них денег в качестве оплаты за товары или перечисления зарплаты. В ряде случаев мошенники обращались с просьбами о помощи со взломанных страниц в социальных сетях.

По каждому такому факту правоохранительными органами города возбуждены и расследуются уголовные дела.