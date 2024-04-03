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Общество

Елена Синёва – об отчёте Мишустина: Предпринятые в сфере образования меры своевременны и важны

Предпринятые в сфере образования меры своевременны, востребованны и важны, заявила директор гимназии №29 Елена Синёва, комментируя корреспонденту ПАИ отчёт премьер-министра Михаила Мишустина о работе федерального правительства.

«Основные аспекты я выделила в сфере образования, хотя интересуюсь всеми направлениями. Во-первых, очень важный аспект о зарплатах педагогов, а именно прибавка классным руководителям. Конечно, эта мера не охватывает всех классных руководителей, ведь вводится в населённых пунктах с населением до 100 тысяч человек, но поможет малым городам оставить и получить своих педагогов. Это своевременная мера», – отметила она.

Кроме того, важной принятой мерой Елена Синёва назвала ежемесячную надбавку в размере пять тысяч рублей к зарплате советников по воспитанию. «Нам очень не хватало такого советника, потому что они работают по-новому, они подпитаны новыми знаниями, у них большой пласт работы с детьми. На мой взгляд, это правильная мера, эти люди должны быть поддержаны в работе материально», – подчеркнула она.

Ещё одним важным аспектом для Елены Синёвой стало строительство новых и обновление существующих образовательных учреждений. «Многие образовательные учреждения Пскова и области нуждаются либо в обновлении внутренней инфраструктуры, либо в капитальном ремонте даже внешнего вида здания. Очень здорово, что будут приняты такие беспрецедентные меры выделения денег для капремонта. Когда дети приходят в чистые, обновлённые классы с новой техникой, новыми школьными принадлежностями и дидактическими материалами, повышается качество образования, комфорт детей в школе, у них появляется желание учиться и приходить в школу. Продолжение строительства школ также необходимо для комфортного обучения детей, это уменьшит количество детей на класс, а значит, повысится качество получаемого образования. Строительство школ и их оснащение – это очень важно, я уже прочувствовала это на себе», – сказала Елена Синёва.

«Также я выделила для себя продолжение программы «Пушкинская карта». Она открывает возможности культурного просвещения для детей, они могут сходить туда, куда не могли попасть раньше по разным причинам. В своё время мы даже предлагали ввести такую карту и для преподавателей, чтобы они могли со своими классными коллективами участвовать в культурных программах. Продолжение это программы очень важно и востребовано для нас», – заключила Елена Синёва.

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