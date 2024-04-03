В первые классы школ Пскова подано уже порядка 2300 заявлений

19:30, 03 апреля 2024, ПАИ

За первые три дня заявочной кампании подано порядка 2300 заявлений в первые классы школ Пскова. Об этом ПАИ сообщил заместитель главы администрации города Алексей Несмашный.

«Заявочная кампания идёт активно, она началась 1 апреля и продлится до 30 апреля включительно. Подавать заявления на поступление в первый класс родители могут как лично, очно в общеобразовательном учреждении, так и воспользовавшись соответствующей возможностью на «Госуслугах». Есть ещё нетривиальная форма: официальная документация направляется через почту. Таких родителей у нас крайне мало, но встречаются», – отметил он.

Всего на данный момент подано 2 288 заявлений. 64 % из них поданы очно, 35 % – через «Госуслуги», менее 1 % приходится на заявления, направленные по почте.

«Если говорить о том, какие школы более востребованы и где классы в первые дни уже сформированы, то это в первую очередь Псковская инженерно-лингвистическая гимназия: уже практически полностью сформированы первые классы за первые два дня. ППК у нас активно формируется, там ещё есть места, но их стремительно становится меньше. Также социально-экономический лицей № 21, многопрофильный лицей № 4. Остальные школы тоже не отстают», – рассказал Алексей Несмашный.

Он отметил, что традиционно большинство заявлений поступает в первые две недели заявочной кампании. После этого начнётся работа по распределению в учебных заведениях. «Все дети на территории города Пскова найдут свои места в наших общеобразовательных учреждениях. Что касается детей, которые имеют прописку в других районах области или даже в других регионах нашей страны, им будем предлагать места в общеобразовательных учреждениях, исходя из оставшихся мест», – пояснил он.

Алексей Несмашный отметил, что также есть категории родителей и детей, которые имеют определённые льготы при поступлении в общеобразовательные учреждения, детские сады. «Мы их учитываем. Кроме того, есть льготные категории, если в общеобразовательных учреждениях или детском саду проходят обучение старшие дети из семьи. Также у нас все школы имеют свое зонирование: определённые улицы, микрорайоны, закреплённые за той или иной школой. В любом случае мы руководствуемся федеральным и региональным законодательством», – заключил он.