Начался ремонт в школе искусств имени Гейченко в Пушкинских Горах

19:58, 03 апреля 2024, ПАИ

Ремонтные работы начались в Пушкиногорской школе искусств имени С. С. Гейченко, сообщила в своём Telegram-канале глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

«Совместно с представителями подрядчика, управления капитального строительства Псковской области и руководителями комитетов по культуре и сельскому хозяйству Ольгой Тимофеевой и Николаем Романовым обсудили график проведения работ и дизайн-проект помещений. В настоящее время идёт демонтаж», – написала глава района.



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой









По её словам, обучающиеся школы искусств и сотрудники переведены в здание СОШ имени Пушкина, занятия организованы в соответствии с расписанием.