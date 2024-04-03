Новая программа «Дух молодёжи» начала выходить на телеканале «Первый Псковский»

20:41, 03 апреля 2024, ПАИ

Новая программа «Дух молодёжи» начала выходить на телеканале «Первый Псковский». Каждая программа – это интервью с молодыми людьми о том, как они пришли к вере. В первом выпуске свою историю рассказывает семинарист Григорий Хавана.

Программа «Дух молодёжи» будет выходить в эфире телеканала «Первый Псковский» по средам в 19:40 два раза в месяц. Также выпуски можно будет увидеть в группе телеканала в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале «Первого Псковского». Программа подготовлена медиапроектом «Дух».

Повтор выпусков – в программе «Утро на Великой», которая выходит с 7:00 до 9:00 в эфире ОТР и по субботам в 11:40.