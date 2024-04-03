Торговые домики устанавливают на площади Победы в Печорах

21:22, 03 апреля 2024, ПАИ

Новые торговые домики и прилавки устанавливают на площади Победы в Печорах. Скоро приобрести местные продукты и товары будет ещё удобнее, сообщает газета «Печорская правда».

Сегодня состоялась повторная встреча главы Печорского муниципального округа Валерия Зайцева с местными товаропроизводителями, на которой утвердили схему расстановки крытых павильонов и прилавков на площади Победы, а также закрепили торговые места. Пришли к соглашению, что продавцы приведут установленные ранее ларьки к единой с новыми павильонами цветовой гамме до 20 апреля.

Отмечается, что в разговоре приняли участие председатель муниципального Собрания депутатов Владимир Глотко и представители администрации.

Валерий Зайцев поблагодарил жителей за конструктивный диалог и взаимопонимание.