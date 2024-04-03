Ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

21:36, 03 апреля 2024, ПАИ

Ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова









При исполнении воинского долга погибли прапорщик Олег Сергеев, младший сержант Спартак Суязов, ефрейтор Сергей Емельянов, рядовой Виктор Гаврилов, рядовой Алексей Дмитриев.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь семьям обязательно окажем», – написал губернатор.