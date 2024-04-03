Ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
Ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
При исполнении воинского долга погибли прапорщик Олег Сергеев, младший сержант Спартак Суязов, ефрейтор Сергей Емельянов, рядовой Виктор Гаврилов, рядовой Алексей Дмитриев.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь семьям обязательно окажем», – написал губернатор.
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