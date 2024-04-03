Более 300 членов профсоюзов отдохнуло в профсоюзных санаториях Псковской области в I квартале 2024 года

22:12, 03 апреля 2024, ПАИ

Более 300 членов профсоюзов отдохнуло в профсоюзных санаториях Псковской области за первые три месяца 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Как отметили в организации, традиционно популярностью пользуется санаторий «Хилово». Однако открытием года для отдыхающих стал санаторий «Голубые озёра»: спрос на путёвки в эту здравницу значительно вырос по сравнению с прошлым годом.

«Стоимость профсоюзных путёвок у нас в регионе по-прежнему находится на достаточно приемлемом уровне. Все желающие могут отдохнуть в санаториях профсоюзов. Сложность в этом вопросе есть только одна – высокий спрос на услуги наших здравниц. Но вопрос оздоровления профактивистов для нас имеет высший приоритет», – сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.