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Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах

Районный певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкиногорском культурно-досуговом центре. В нём приняли участие учащиеся СОШ имени Пушкина, Пушкиногорской санаторной школы-интерната и ДШИ имени Гейченко, сообщает газета «Пушкинский край».

  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Певческий конкурс «Молодые голоса Пушкиногорья» прошёл в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»

Темой конкурса этого года стали песни из кинофильмов, знакомые и любимые многими. В исполнении конкурсантов прозвучали такие композиции, как «Котёнок», «Орлята учатся летать», «Дорогою добра», «Песенка о весёлом ветре» и другие.

Самой юной участницей конкурса стала Евангелине Кушлю – ей ещё не исполнилось и четырёх лет, а самым старшим – Александр Голубев, ученик 10-го класса СОШ имени Пушкина. Отмечается, что он хорошо знаком публике, поскольку активно принимает участие в различных районных мероприятиях и концертах.

«Все конкурсанты – молодцы! Порадовали репертуаром и замечательным исполнением песен. Отрадно видеть, как из года в год растёт ваше мастерство, совершенствуются умения и навыки», – сказала председатель жюри Ирина Егорова.

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