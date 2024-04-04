В России могут ввести наказание за преследование

07:20, 04 апреля 2024, ПАИ

Наказание за преследование может появиться в России. Сейчас законопроект на стадии согласования с заинтересованными органами государственной власти, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минюста.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», направленный на установление ответственности за преследование, поступил на рассмотрение», – пояснили в министерстве.

Ввести новое наказание предложил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Согласно этой инициативе, в КоАП появится новая статья «Преследование».

За первое такое преступление будет грозить штраф в 2 тысячи рублей, а совершение такого нарушения с помощью информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, обернется штрафом до 3 тысяч. При этом за повторное такое нарушение человека предлагается наказывать штрафом в 5 тысяч рублей или арестом на срок до 15 суток.