Печь калачи советует сегодня народный календарь

07:40, 04 апреля 2024, ПАИ

Память священномученика Василия Анкирского, который жил в IV веке, чтит православная церковь сегодня, 4 апреля, пишет calend.ru.

В народе Василий получил много прозвищ, при этом все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Если кто-то собирался строить новый дом, хлев или баню, то в месте, где с крыш падала капель или стекали ручьи, построек не возводили. Считалось, что там «проторенный путь водице ко глуби земной», и дом будет стоять непрочно.

На Василия было принято гадать на солнце: его восход в красных кругах обещал хороший урожай. Также в этот день синие облака на небе предвещали тепло и дождь. А таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.

Кроме того, в этот день хозяйки пекли калачики, символизирующие солнце.