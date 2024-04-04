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Общество

Репродуктолог Долгушина назвала главную причину бесплодия

Одна из главных причин бесплодия у женщин – откладывание беременности, пишут «Известия» со ссылкой на главного специалиста Минздрава по репродуктивному здоровью Наталию Долгушину.

Репродуктолог Долгушина назвала главную причину не откладывать рождение детей. Фото: ПАИ

Бесплодие диагностируют в том случае, если зачатие ребенка не происходит в течение года при регулярных незащищенных половых контактах в паре, где женщине до 35 лет. Если же она старше, то срок для выявления этого диагноза снижается до полугода. Всего из-за бесплодия на диспансерном наблюдении находятся около 140 тысяч женщин и 20 тысяч мужчин.

«Основным направлением в сохранении репродуктивного здоровья нации является развитие профилактической медицины и переход от лечения заболеваний к их профилактике», – отметила Наталия Долгушина и добавила, что важно своевременное выявление и лечение заболеваний, оказывающих влияние на репродукцию человека.

Согласно данным экспертов, на первичное бесплодие в России приходится около 4%, остальные 96% – это вторичное. Частота бесплодных браков в России колеблется в пределах 17-24%, от этого заболевания могут страдать около 7-8 млн женщин и 3-4 млн мужчин, следует из данных медцентра «Он Клиник».

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