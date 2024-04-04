Маскировочные сети плетут в Усвятском районе для военнослужащих в зоне СВО
Маскировочные сети плетут в Шершневском сельском клубе, пишет газета Усвятского района «Новая жизнь».
Сети и ленты предоставил отдел по молодежной политике администрации Усвятского района, которые были приобретены на средства, собранные жителями района во время благотворительной акции. Любой желающий может принять участие в создании защитных сетей, предназначенных для маскировки солдат, техники и сооружений.
«Во время весенних каникул помогали плести сети школьники, с ними я и начинала плетение. Теперь и односельчане дружной командой подтянулись. Многие откликнулись на благое дело», – рассказала руководитель Шершневского клуба Галина Дмитриева.
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