Маскировочные сети плетут в Усвятском районе для военнослужащих в зоне СВО

08:39, 04 апреля 2024, ПАИ

Маскировочные сети плетут в Шершневском сельском клубе, пишет газета Усвятского района «Новая жизнь».

Сети и ленты предоставил отдел по молодежной политике администрации Усвятского района, которые были приобретены на средства, собранные жителями района во время благотворительной акции. Любой желающий может принять участие в создании защитных сетей, предназначенных для маскировки солдат, техники и сооружений.

«Во время весенних каникул помогали плести сети школьники, с ними я и начинала плетение. Теперь и односельчане дружной командой подтянулись. Многие откликнулись на благое дело», – рассказала руководитель Шершневского клуба Галина Дмитриева.